عين الرئيس الموريتاني اليوم الجمعة مدير ديوانه المختار ولد اجاي في منصب الوزير الاول.

جاء تعيين ولد أجاي ساعات بعد تقديم الوزير الأول الموريتاني، السابق محمد ولد بلال مسعود، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسبق لولد اجاي أن شغل عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان أحد المشمولين معه في ملفات فساد العشرية، قبل أن يبرأه القضاء.

عين ولد أجاي مديرا لديوان الرئيس في آخر تعديل حكومي أجراه ولد الغزواني، وذلك بعد الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية التي أجريت العام الماضي.