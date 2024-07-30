قال وزير الزراعة أمم ولد بيبات، إن قطاعه أرسل 76 طنا من بذور المحاصيل المختلفة إلى ولاية الحوض الشرقي، استعدادا للحملة الزراعية المطرية.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الوزير مع المزارعين في مدينة النعمة، عاصمة الولاية.

وأوضح ولد بيبات أن الوزارة أن الجرارات ستهمل لمدة 5300 ساعة في مناطق مختلفة لترميم واستصلاح الحواجز المائية في الولاية، مشيراً إلى أن هذه العملية ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن المزارعين في الحوض الشرقي، استفادوا من 230 وحدة من المحارث المحمولة على الحيوانات، وعدد من المحارث الآلية لتخفيف العبء البدني خلال حراثة الأراضي.