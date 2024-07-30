كُلفت شركة البنية التحتية الصناعية إي بي سي إم هولدينغز، بإجراء تقييمات فنية وتجارية لخطوط أنابيب الغاز من حقلي “تورتو أحميم الكبير” و”بيرالله” (BirAllah).

وستشارك الرئيسة التنفيذية للشركة، ألكساندريا غازندام، كمتحدثة في مؤتمر ومعرض “النفط والغاز والطاقة لمنطقة MSGBC لعام 2024 المقرر عقده في داكار في ديسمبر المقبل، حيث ستقدم تحديثات حول المشروع وتعزز مشاريع التحول الصناعي والغاز للطاقة في موريتانيا.

تم توقيع عقد التقييمات في أغسطس الماضي، ويهدف مشروع خط الأنابيب إلى نقل الغاز الطبيعي الموريتاني بكفاءة، والذي يقدر بنحو 100 تريليون قدم مكعب، مما يمثل خطوة حاسمة في سعي البلاد نحو حلول الطاقة المستدامة.

وأعلن وزير البترول والطاقة والمعادن في موريتانيا، الناني ولد أشروقه، الأسبوع الماضي أن مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير للغاز، اكتملت مكوناته ووصلت نسبة تنفيذ الأشغال فيه إلى 95 في المائة.