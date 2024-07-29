أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أنه سيتم إطلاق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) مع بداية الموسم الرياضي 2024 – 2025 .
وأوضح الاتحاد في بلاغ له أن عملية التحضير لإطلاق تقنية (فار) في المسابقات الوطنية الموريتانية، تسير بوتيرة سريعة، معتبرا أن مشروع التحكيم بمساعدة الفيديو، يعد أحد أولويات الاتحاد بالتحضير بشكل مكثف من خلال تنظيم سلسلة من التكوينات.
وأشار إلى أن أحد هذه التكوينات، نظمت شهر أبريل الماضي في نواكشوط، تحت إشراف خبراء من (الفيفا)، بينما أقيمت الدورة الثانية، بالرباط مطلع يوليو الجاري، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وخلص الاتحاد إلى أنه سيتم في المرحلة التالية من المشروع، التكيز على تركيب تقنيات الـ(فار)، تتبعها إجراء تقييم نهائي للعملية، خاصة على مستوى معرفة الحكام، ومراقبة التكنولوجيا المطبقة، والبروتوكول والملاعب، الأمر الذي سيجعل موريتانيا تفي بالمعايير المتعلقة بالمتطلبات التي يطلبها الاتحاد الدولي “الفيفا”.