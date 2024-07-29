وأشار إلى أن أحد هذه التكوينات، نظمت شهر أبريل الماضي في نواكشوط، تحت إشراف خبراء من (الفيفا)، بينما أقيمت الدورة الثانية، بالرباط مطلع يوليو الجاري، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخلص الاتحاد إلى أنه سيتم في المرحلة التالية من المشروع، التكيز على تركيب تقنيات الـ(فار)، تتبعها إجراء تقييم نهائي للعملية، خاصة على مستوى معرفة الحكام، ومراقبة التكنولوجيا المطبقة، والبروتوكول والملاعب، الأمر الذي سيجعل موريتانيا تفي بالمعايير المتعلقة بالمتطلبات التي يطلبها الاتحاد الدولي “الفيفا”.