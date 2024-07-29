قال الناطق الرسمي باسم الإطار الاستراتيجي الدائم، للدفاع عن شعب أزواد، محمد مولود رمضان، إنهم ليسوا مستعدين “لأي مفاوضات مع الإنقلابيين”.

وأضاف ولد رمضان في مقابلة له مع صحراء 24، أنهم لا يعترفون “بوحدة التراب المالية”، مؤكدا أن لديهم هدف واضح هو “تحرير أرض أزواد” ولن يقبلوا الحوار قبل تحقيقه، وفق قوله.

وبين الناطق الرسمي باسم الإطار الاستراتيجي، أن عملية تيزواتن “قامت بها قوات الإطار الاستراتيجي وحدها”، مشيرا إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين “لم تشارك فيها”.

وصرح في سياق متصل “إننا لانستطيع نفي أو تأكيد ماتقوم به أطراف أخرى في المنطقة لأن لا أحد يستطيع أن يخفي وجود جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” وفق قوله.

وكان الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي، أعلن أن قواته دمرت أرتال العدو (فاغنر والجيش المالي)، بشكل نهائي في معارك جرت يوم السبت الماضي خلال معارك تينزاواتن، قرب الحدود مع الجزائر.

وقال الإطار في بيان، إن سبعة من عناصره قتلوا وجرح 12 عشر آخرون، خلال المعارك التي استمرت 3 أيام، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على عربات وأسلحة كبيرة وإتلاف أخرى٠