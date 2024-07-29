أعلن الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي، أن قواته دمرت أرتال العدو (فاغنر والجيش المالي)، بشكل نهائي في معارك جرت يوم السبت الماضي خلال معارك تينزاواتن، قرب الحدود مع الجزائر.

وقال الإطار في بيان، إن سبعة من عناصره قتلوا وجرح اثني عشر آخرون، خلال المعارك التي استمرت 3 أيام، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على عربات وأسلحة كبيرة وإتلاف أخرى٠