عثر بعض الصيادين التقليديين على تسعة جثث لمهاجرين غير نظاميين، بينهم قاصر على شاطئ المحيط الأطلسي قبالة العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وعثر بحوزة المهاجرين على أغراض شخصية، وبعض الأطعمة المعلبة، وقناني لتعبئة المياه، بحسب ما صرح به رئيس رابطة الصيادين التقليديين لصحراء ميديا محمد لمرابط الصبار.

وأضاف أن من بين المهاجرين ثلاثة يحملون الجنسية الموريتانية.

وكان الصيادون التقليديون، قد عثروا قبل أيام في ذات الموقع، على خمس وأربعين جثة لمهاجرين غير نظاميين، فيما أعلن خفر السواحل الموريتاني، إنقاذ مائة وثلاثة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة شواطئ موريتانيا.