أفادت شبكة الاتصال الإداري التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاييس المطر سجلت الليلة البارحة وصباح اليوم، كميات هامة من الأمطار في عدة ولايات، وذلك على النحو التالي:

– الحوض الشرقي:

– آمرج

عين أصفحه ………………….. 65 ملم

أمرج الخير …………………….. 45 ملم

بوطيب ………………………… 43 ملم

آمرج ……………………………. 40 ملم

للنبه ……………………………. 40 ملم

أم أعشيش …………………….. 30 ملم

دكني 2 ………………………… 30 ملم

أصفحه الحمره ……………….. 26 ملم

أبيبكر1 ………………………… 25 ملم

لكرين ………………………….. 20 ملم

– النعمه:

أشاميه …………………………. 45 ملم

حاسي أتيله ……………………. 35 ملم

الشعبه …………………………. 30 ملم

بانكو …………………………… 15 ملم

– تمبدغه:

بوصطه ………………………… 35 ملم

لبحيره …………………………. 35 ملم

بوصطيله ………………………. 32 ملم

أم أسبوعه …………………….. 25 ملم

شرم شيخ ………………………. 25 ملم

عمارا …………………………… 20 ملم

ديده قلي ………………………. 06 ملم

تنبدغه …………………………. 01 ملم

– عدل بكرو:

أمبري الدلاح …………………… 26 ملم

– جكني:

جكني ………………………….. 66 ملم

شرواطه ……………………….. 65 ملم

أفيرني …………………………… 30 ملم

منت أحميديت ……………….. 25 ملم

لكطوعه ………………………… 15 ملم

المبروك ……………………….. 15 ملم

– باسكنو:

فصاله ………………………….. 08 ملم

* الحوض الغربي:

– كوبني:

الفلانيه ………………………… 50 ملم

نعمة الله ……………………….. 45 ملم

كوبني …………………………… 40 ملم

مدبوكو ………………………… 40 ملم

بدر …………………………….. 40 ملم

كوكي …………………………… 35 ملم

أهل زيني ………………………. 35 ملم

أم أصفيه ………………………. 30 ملم

لقليك ………………………….. 30 ملم

أطلي لخظر ……………………. 30 ملم

أكرج أهل يباي ………………… 20 ملم

برلات ………………………….. 20 ملم

أم العكريش ……………………. 15 ملم

صدر بيظ ……………………… 10 ملم

– أطويل:

أطويل ………………………….. 55 ملم

نايليه ………………………….. 40 ملم

أحريجت أهل شيخ أحمد …….. 35 ملم

أصط …………………………… 35 ملم

كتول …………………………… 05 ملم

– لعصابه:

كنكوصه:

كاقي …………………………….. 35 ملم

تناها ……………………………. 28 ملم

بافرارا …………………………… 04 ملم

* كيدي ماغا:

ومبو:

أطبال 4 ……………………….. 20 ملم

بوكربه …………………………. 15 ملم

أنخيله 2 ………………………. 14 ملم

ومبو ……………………………. 12 ملم

أنخيل 1 ……………………….. 10 ملم

صاني ديرى ……………………. 10 ملم

تاقوتلا …………………………. 08 ملم

أجار ……………………………. 05 ملم

أهل أبريك ……………………… 02 ملم

أهل الحسن …………………… 02 ملم