قال رئيس اللجنة المحلية للهلال الأحمر الموريتاني، عبد الله ولد امبارك، إن “مدينة نواذيبو تخلو من مراكز إيواء للمهاجرين، ما جعل السلطات الأمنية، في المدينة، تخلي مكاتبها لإيوائهم”.

وأضاف ولد امبارك في لقاء مع قناة صحراء 24، أن “مكاتب الأمن وخفر السواحل في ولاية نواذيبو تؤوي مئات المهاجرين الغير نظاميين”.

وأوضح أن الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المتعاون مع الصليب الأحمر الفرنسي للمهاجرين، تتمثل في “الإسعافات الأولية، ومعاينة الأطباء، بالإضافة إلى تقديم الملابس لمن يحتاجها”.

وذكر رئيس اللجنة المحلية، للهلال الأحمر الموريتاني، عبد الله ولد امبارك، أن عدة منظمات أخرى دولية ومحلية، “تقوم بدور لا يستهان به في إطار تقديم العون والمساعدة للمهاجرين”، وفق قوله.

وقال ولد امبارك إن من ضمن العقبات التي يواجهها الهلال الأحمر الموريتاني، “ضآلة مصادر الدخل”.