فاز مشروع تطوير وتنمية الواحات في موريتانيا بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، البالغة 200 ألف دولار.

ورشح هذا المشروع من طرف وزارة الزراعة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، من بين ثمانين مشروعا عبر العالم. .

وحسب مانقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) عن منسق المشروع محمدو ولد محمد لغظف، فإن “هذا المشروع تم اختياره ضمن أربعة مشاريع دولية في كل من البيرو والإكوادور وفلسطين”.

وأضاف أن الملف تم اختياره بعد “تقييم ملف يشتمل على حصيلة خمس سنوات من عمل المشروع مشفوعة بتقارير تدقيق الحسابات السنوية”.