توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، مرور الجبهة المداري غدا السبت، بالقرب من لبراكنة وتكانت وآدرار.

وأوضحت أن هذه الوضعية ستؤدي إلى تسرب الرياح الموسمية على الشريط الجنوبي من التراب الوطني مصحوبة بتساقطات مطرية خفيفة على الحوضين ولعصابة وگورگول وگيديماغه.

وأضافت أن الرؤية ستبقى متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على تكانت والترارزة وداخلت نواذيبو، في حين ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على ولاية تيرس الزمور، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 47 و48 درجة مئوية في مقاطعتي ازويرات وبئر إم اگرين.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنها ستتميز بهبوب رياح معتدلة السرعة شمالية، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة:

النعمة………………………..29-39°

لعيون……………………… 29-39°

كيفه…………………………29-38°

كيهيدي…………………….27-38°

ألاك………………..……….25-38°

مقطع لحجار………….…26-38°

روصو.…………………….24-34°

أطار………………………25-40°

انواذيبو…………………20-24°

تجكجه………..…………25-37°

سيلبابي………….……27-36°

ازويرات……….……….30-47°

أكجوجت……………….22-38°

انواكشوط……………24-28°