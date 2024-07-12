وذكر بيان للجيش بثه التلفزيون العمومي أنه ” في إطار عملية (NIYA) المنفذة على الضفة اليمنى لنهر النيجر، وقعت وحدة من قوات الدفاع والأمن، كانت في مهمة حراسة على محور ساي تامو، بكمين وصفته “بالإرهابي”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “رغم قوة هذا الهجوم، تمكن جنودنا من صد العدو”، مضيفا أن عددا من المهاجمين قتلوا وأصيبوا، فيما تمت استعادة أربع دراجات نارية ووسائل للاتصال.

وتقع منطقة ساي تامو في منطقة “الحدود الثلاثة” (النيجر – مالي – بوركينا فاسو)، وتعد بؤرة جديدة لانعدام الأمن في أقصى جنوب غرب البلاد.