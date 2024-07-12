طلب رئيس الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية، منتصف ليلة الجمعة، إجراء خبرة فنية في محاكمة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدة.

جاء ذلك في ختام جلسة استمرت حتى منتصف الليل، حيث أعلن رئيس المحكمة عن رفع الجلسة بعد تقديم مرافعات وطلبات من دفاع شركة “بيس تيب” الشاكية، والنيابة العامة، إضافة إلى دفاع ولد غدة.

وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، قد طلبت إحالة ولد غده إلى السجن، بهذه التهم مارس الماضي.