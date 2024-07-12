قالت السفيرة الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج العالية بنت منكوس إن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراملحوظا أثمر العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة كالتعليم والتجارة والصيد والنقل وغيرها

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها باسم وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بالأكاديمية الدبلوماسية، لتخليد الذكرىالستين للعلاقات القائمة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وأضافت الأمينة العامة أن الزيارات الرسمية المتبادلة تعكس متانة هذه العلاقات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن روسيا الاتحادية كانت ضمنالزيارات الخارجية الأولى لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فور تسلمه مقاليد السلطة سنة 2019 .

ودعت إلى تعزيز هذه العلاقات عبر القيام بمشاورات دورية وتعزيز التعاون الاقتصادي ليشمل مجالات التجارة والطاقة وتوطيد التعاون العلميوالفني والمهني