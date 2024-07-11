أوقف خفر السواحل الموريتاني فجر اليوم قبالة شواطئ نواذيبو، زورقا يقل 194 مهاجرا غير نظامي من بينهم 10نساء ومن جنسيات مختلفة.

وقال مراسل صحراء ميديا في نواذيبو نقلا عن مصادره، إن 176 من هولاء الموقوفين من جنسية سنغالية و 3 موريتانين و3غامبين و 12 مالي.

وأضاف أنهم كانوا فى حالة إعياء شديدة أثناء توقيفهم، وهم الآن يتلقون العلاجات الأولية بمركز الاستطباب.

ونقلا عن مصادر أمنية فإن خفر السواحل اعترضت كطذلك مساء اليوم زورقا آخر يقل 80 مهاجرا سنغاليا بدأ فى نقلهم إلى مركز الاستطباب .

وقالت ذات المصادر فإنه من المتوقع أن تصل أعداد أكثر خلال الساعات المقبلة.