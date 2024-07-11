Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 11 يوليو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

خفر السواحل الموريتاني يوقف عشرات المهاجرين قبالة شواطئ نواذيبو

سيدي محمد شمّادبواسطة
أرشيف ـ ناجون من غرق قارب هجرة قبالة سواحل نواذيبو (صحراء ميديا)

أوقف خفر السواحل الموريتاني فجر اليوم قبالة شواطئ نواذيبو، زورقا يقل 194 مهاجرا غير نظامي من بينهم 10نساء ومن جنسيات مختلفة.

وقال مراسل صحراء ميديا في نواذيبو نقلا عن مصادره، إن 176 من هولاء الموقوفين من جنسية سنغالية و 3 موريتانين و3غامبين و 12 مالي.

وأضاف أنهم كانوا فى حالة إعياء شديدة أثناء توقيفهم، وهم الآن يتلقون العلاجات الأولية بمركز الاستطباب.

ونقلا عن مصادر أمنية فإن خفر السواحل اعترضت كطذلك مساء اليوم زورقا آخر يقل 80 مهاجرا سنغاليا بدأ فى نقلهم إلى مركز الاستطباب .
وقالت ذات المصادر فإنه من المتوقع أن تصل أعداد أكثر خلال الساعات المقبلة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة