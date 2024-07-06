انعقد اليوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع الدوري للجنة الفنية لتنسيقية صحة واحدة، بمشاركة عدة قطاعات حكومية، استعدادا لموسم الخريف.
وتركز الاجتماع حول طوارئ الخريف، وسبل مواجهتها من حيث المتطلبات اللوجستية والعملياتية، وكذا الرقابة الوبائية والتشخيص والجاهزية للتصدي للطوارئ المحتملة.
جرى الاجتماع بحضور ممثلين عن قطاعات التنمية الحيوانية، والبيئة، والمنظمة العالمية للصحة، إضافة إلى ممثلين لكل من إدارة الرقابة الوبائية، المركز الوطني لمواجهة الطوارئ الصحية، والمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية.
السبت, 6 يوليو
24/24 :
- اجتماع يضم عدة قطاعات حكومية استعدادا لطوارئ موسم الخريف
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