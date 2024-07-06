هنأت الحكومة الإسباني، أمس الجمعة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على إعادة انتخابه لمأمورية ثانية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإسباني في بيان صحفي: “نتمنى له النجاح في هذا التفويض الجديد”. وأضافت: “سنواصل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع شريك ذو أهمية حاسمة لبلدنا”.

وتحتفظ موريتانيا بعلاقات وثيقة مع إسبانيا، تقليديًا تركزت هذه العلاقات على الصيد البحري والتعاون في التنمية، ومنذ عام 2005، توسعت لتشمل مجالات أخرى مثل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الاستثمارات، والتعاون في مجال الدفاع.

في يناير الماضي، أجرى رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز، محادثة هاتفية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، أكد خلالها أن بلاده ستواصل دعم موريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في مسألة الهجرة، وشكره على التصديق الأخير على معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

وأدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بآخر زيارة عمل له إلى إسبانيا في مارس 2022، حيث التقى برجال أعمال إسبان وموريتانيين واستُقبل في قصر لا زارزويلا من قبل الملك فيليب السادس وفي قصر لا مونكلوا من قبل رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز.

في يونيو 2020، اختار بيدرو سانشيز موريتانيا كوجهة لأول رحلة دولية له بعد رفع حالة الطوارئ بسبب جائحة كوفيد-19. بعد اللقاء، تبنى البلدان إعلانًا مشتركًا وبدءا عملية التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.