هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما أعرب الوزير الأمريكي عن تقديره للشعب الموريتاني الذي شارك في العملية الانتخابية وجعل صوته مسموعاً في صناديق الاقتراع، وفق تعبير.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقا تطلع الولايات المتحدة لمواصلة العمل مع موريتانيا لتعزيز الأولويات المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير: “نهنئ الرئيس غزواني على إعادة انتخابه، ونشيد بشعب موريتانيا الذي جعل صوته مسموعاً في صناديق الاقتراع. نتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز أولوياتنا المشتركة”.

وأعلن المجلس الدستوري الخميس الماضي فوز ولد الشيخ الغزواني بمأمورية ثانية في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 29 يونيو 2024 وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا.

و تبدأ مأورية ولد الغزواني يوم 2 أغسطس 2024 فور انتهاء مأموريته الجارية، وفق المجلس الدستوري.