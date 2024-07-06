أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم السبت، بأن مقاييس المطر سجلت مساء أمس الجمعة وصباح اليوم، هطل كميات الأمطار التالية في مناطق متفرقة بولايتي الحوض الغربي ولعصابه:

الحوض الغربي:

– تامشكط:

لمقيمظه ……… 30 ملم

كمب أنوامر …… 20 ملم

لبيديع …………. 20 ملم

صفا ……………. 09 ملم

كاعت تيدومه … 09 ملم

تامشكط ………. 03 ملم

المبروك ……….. 03 ملم

لبده ……………. 03 ملم

– لعيون:

زاكيه أم أعكال .. 07 ملم

أقليك إدوعلي …. 05 ملم

لعيون …………… 02 ملم

– أطويل:

أطويل …………. 01 ملم

بغداد ……………01 ملم

لعصابه:

– كيفه:

رشيد …………… 16 ملم

أم القرى ……….. 10 ملم

بوكعاره ………… 10 ملم

آقورط ………….. 08 ملم

بوكادوم ……….. 07 ملم

كيفه ……………. 02 ملم