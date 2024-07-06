أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم السبت، بأن مقاييس المطر سجلت مساء أمس الجمعة وصباح اليوم، هطل كميات الأمطار التالية في مناطق متفرقة بولايتي الحوض الغربي ولعصابه:
الحوض الغربي:
– تامشكط:
لمقيمظه ……… 30 ملم
كمب أنوامر …… 20 ملم
لبيديع …………. 20 ملم
صفا ……………. 09 ملم
كاعت تيدومه … 09 ملم
تامشكط ………. 03 ملم
المبروك ……….. 03 ملم
لبده ……………. 03 ملم
– لعيون:
زاكيه أم أعكال .. 07 ملم
أقليك إدوعلي …. 05 ملم
لعيون …………… 02 ملم
– أطويل:
أطويل …………. 01 ملم
بغداد ……………01 ملم
لعصابه:
– كيفه:
رشيد …………… 16 ملم
أم القرى ……….. 10 ملم
بوكعاره ………… 10 ملم
آقورط ………….. 08 ملم
بوكادوم ……….. 07 ملم
كيفه ……………. 02 ملم