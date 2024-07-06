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أمطار متفاوتة القوة في مناطق بالعصابة والحوض الغربي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم السبت، بأن مقاييس المطر سجلت مساء أمس الجمعة وصباح اليوم، هطل كميات الأمطار التالية في مناطق متفرقة بولايتي الحوض الغربي ولعصابه:

الحوض الغربي:
– تامشكط:
لمقيمظه ………   30 ملم
كمب أنوامر …… 20 ملم
لبيديع …………. 20 ملم
صفا ……………. 09 ملم
كاعت تيدومه … 09 ملم
تامشكط ………. 03 ملم
المبروك ……….. 03 ملم
لبده ……………. 03 ملم
– لعيون:
زاكيه أم أعكال .. 07 ملم
أقليك إدوعلي …. 05 ملم
لعيون …………… 02 ملم

– أطويل:
أطويل …………. 01 ملم
بغداد ……………01 ملم

لعصابه:
– كيفه:
رشيد …………… 16 ملم
أم القرى ……….. 10 ملم
بوكعاره ………… 10 ملم
آقورط ………….. 08 ملم
بوكادوم ……….. 07 ملم
كيفه ……………. 02 ملم

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