Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
السبت, 6 يوليو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

الخبراء القضائيون: لم نلاحظ ما يعيب العملية الانتخابية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قال رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين محمد فاضل الهادي، إن فرق مراقبة الانتخابات التابعة لهم، لم تلاحظ مايعيب العملية الانتخابية أو يطعن في مصداقيتها

وأضاف أن “التقارير التي قدمها الخبراء أشادت بأداء رؤساء مكاتب الاقتراع وطواقم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشفافية عملهم” وفق تعبيره

وأشار إلى أنهم في “التجمع المهني للخبراء القضائيين” – الذي يراقب الانتخابات كهيئة مستقلة ينتمي إليها فقط الخبراء القضائيون المعتمدون من طرف القضاء “سيصدرون تقريراً مفصلاً حول العملية الانتخابية برمتها وسيقدم ملاحظاته وتوصياته في هذا الصدد” وفق قوله

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة