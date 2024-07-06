قال رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين محمد فاضل الهادي، إن فرق مراقبة الانتخابات التابعة لهم، لم تلاحظ مايعيب العملية الانتخابية أو يطعن في مصداقيتها

وأضاف أن “التقارير التي قدمها الخبراء أشادت بأداء رؤساء مكاتب الاقتراع وطواقم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشفافية عملهم” وفق تعبيره

وأشار إلى أنهم في “التجمع المهني للخبراء القضائيين” – الذي يراقب الانتخابات كهيئة مستقلة ينتمي إليها فقط الخبراء القضائيون المعتمدون من طرف القضاء “سيصدرون تقريراً مفصلاً حول العملية الانتخابية برمتها وسيقدم ملاحظاته وتوصياته في هذا الصدد” وفق قوله