هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وأشادت الولايات المتحدة “بالالتزام والتصميم الذي أبداه الشعب الموريتاني في ممارسة حقه في التصويت والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية”، مما عكس “التاريخ الحديث لموريتانيا في تنظيم انتخابات ديمقراطية”، وفقًا لنص بيان نشرته صفحة السفارة الأميركية في موريتانيا على الفيسبوك.

وأعربت الولايات المتحدة عن “أسفها العميق للخسائر في الأرواح التي وقعت خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات في مدينة كيهدي”. ودعت الحكومة الموريتانية إلى “إجراء تحقيق كامل وشفاف في هذه الوفيات، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وشجعت الولايات المتحدة على “التعبير عن أي معارضة بطرق سلمية”، وحثت الجهات الأمنية على “التصرف بما يتوافق مع سيادة القانون”.

وأكدت الولايات المتحدة “تقديرها لشراكتها القوية مع موريتانيا”، وتطلعها إلى “مواصلة تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، بما في ذلك تعزيز العمليات والمؤسسات الديمقراطية في موريتانيا”.