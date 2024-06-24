قال الناطق الرسمي باسم المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، عبد الله ولد كبد، اليوم الاثنين، إن الحملة تتبنى الثقة في الفوز المريح في الشوط الأول لمرشحهم، مع استمرار العمل على نيل رضا الناخبين.

جاء حديث ولد كبد في مؤتمر صحفي بالمقر المركزي لحملة الشباب بتفرغ زينه، لاستعراض حصيلة الأسبوع الأول من حملة المترشح.

وأضاف ولد كبد: «نحن راضون عن جو السلم والتعددية والحرية والتسامح والتنافس والاحترام المتبادل الذي نعتبره في النهاية حصيلة لمأمورية رئيس الجمهورية الأولى لما بذل فيها من جهد من أجل التهدئة السياسية، وهو ما يقطف البلد ثماره اليوم في العملية الانتخابية».

وأشار إلى أن خطاب المترشح خلال الحملة «يمتاز بالدقة في عرض الأرقام حول الحصيلة، والموضوعية في الطرح، والشمولية في الرؤية، مع مراعاة خصوصية كل ولاية على حدة، في ما يتعلق بتفاصيل الحصيلة والبرنامج المستقبلي للمترشح».

وتابع أنهم يعملون على إرضاء الناخبين من أجل «ترجمة طموحات المترشح للوطن إلى واقع معيش».

وخلص إلى أن «الميزة التي ينفرد بها المترشح تتمثل في علاقته بالمواطنين الموريتانيين حيث يقبل عليهم يطلب تصويتهم وثقتهم ومساندتهم، ويقبل عليه الموريتانيون متعطشين لمساندته والالتحاق بالداعمين لبرنامجه الانتخابي».