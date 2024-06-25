قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، سيعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الموجهة لولاية إنشيري، ووضع الضوابط الكفيلة بإنهاء مخاطر التعدين الصناعي والأهلي، وتعزيز استفادة سكان الولاية من ثروتها، وتوجيه مشاريع مهمة لقطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء، والعمل على تخفيف غلاء المعيشة بالنسبة للسكان الأكثر هشاشة من خلال تفعيل التوزيعات والإعلانات.

وأضاف خلال مهرجان انتخابي نظمته حملته في مدينة أكجوجت، عاصمة ولاية انشيري إنه سيعمل على تحقيق تحول تنموي عميق على جميع الأصعدة، من خلال تنفيذ برنامج طموح وواقعي يرتكز على خمس محاور أساسية تشمل تعزيز دولة القانون، وإرساء اقتصاد قوي، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والوحدة الوطنية والمواطنة الجامعة عبر القضاء على العبودية والعنصرية والفئوية والاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية، وتطوير القوات المسلحة وقوات أمننا وتعزيز الدور الخارجي لبلادنا إقليميا ودوليا، حسب قوله.