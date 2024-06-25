قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، سيعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الموجهة لولاية إنشيري، ووضع الضوابط الكفيلة بإنهاء مخاطر التعدين الصناعي والأهلي، وتعزيز استفادة سكان الولاية من ثروتها، وتوجيه مشاريع مهمة لقطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء، والعمل على تخفيف غلاء المعيشة بالنسبة للسكان الأكثر هشاشة من خلال تفعيل التوزيعات والإعلانات.
وأضاف خلال مهرجان انتخابي نظمته حملته في مدينة أكجوجت، عاصمة ولاية انشيري إنه سيعمل على تحقيق تحول تنموي عميق على جميع الأصعدة، من خلال تنفيذ برنامج طموح وواقعي يرتكز على خمس محاور أساسية تشمل تعزيز دولة القانون، وإرساء اقتصاد قوي، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والوحدة الوطنية والمواطنة الجامعة عبر القضاء على العبودية والعنصرية والفئوية والاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية، وتطوير القوات المسلحة وقوات أمننا وتعزيز الدور الخارجي لبلادنا إقليميا ودوليا، حسب قوله.
وأكد أنه عمل خلال السنوات الخمس الماضية، على تحسين ظروف سكان ولاية إنشيري من خلال الاستثمارات التي وجهت لها والتي مكنت من إعادة تأهيل طريق اكجوجت – نواكشوط، وبناء طريق بنشاب – نواذيبو، وتنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الصرف الصحي في مدينة أكجوجت، والقيام بتدخلات متعددة لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان الولاية.
وأشار إلى أن الانجازات التي استفادت منها هذه الولاية شملت بناء ثانوية جديدة في مدينة أكجوجت وفتح 27 كفالة مدرسية، واستفادة 2927 شخصا من التأمين الصحي الشامل، و384 أسرة من التحويلات النقدية المباشرة، وبناء 92 سكنا اجتماعيا في اكجوجت، وبدء تنفيذ مشروع لبناء 13 سدا صغيرا لتعزيز الولوج للزراعة، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى القيام بمشاريع مهمة لتعزيز دور ميناء تانيت في تطوير قطاع الصيد.