قال المترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بيرام الداه اعبيد، إن «رجال أعمال موريتانيا نهبوا أموال الشعب، واستغلوا العمال لصالح أحد المترشحين» حسب قوله

وأضاف ولد اعبيد خلال سهرة انتخابية في مقاطعة تيارت بالعاصمة نواكشوط، أن الأنظمة المتعاقبة قامت بتدمير الإدارة التي أنشأها الرئيس الراحل المختار ولد داداه، وتبديد القيم

وأكد أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيقوم بتعميم التأمين الصحي على جميع الموريتانيين،، ومكافحة التقري العشوائي، وإنشاء مصانع داخل البلاد، ورفع الظلم عن الأطباء

وكان المترشح قد قام رفقة مناصريه بزيارة اعتصام الأطباء أمام وزارة الصحة، ووعدهم بحل مشاكلهم، والاهتمام بحل مشاكلهم وبالقطاع الصحي عموماً وجعله ضمن أولوياته