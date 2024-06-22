أصدرت اللجنة الإعلامية للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، نسخة مختصرة من برنامجه الانتخابي؛ الذي أطلق عليه “طموحي للوطن”.

وتختصر النسخة الجديدة البرنامج الانتخابي الأصلي ااذي صدر سابقا في 92 صفحة، وأصدرته في 23 صفحة فقط.

وشملت النسخة الجديدة 157 إصلاحا ومشروعا مهيكلا، تضمنها البرنامج الانتخابي الأصلي للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، يعتزم تنفيذها في المأمورية الثانية.

واحتفظت النسخة المختصرة بالروافع الخمسة التي تضمنها البرنامج الانتخابي “طموحي للوطن”، وأدرجت ضمنها الإصلاحات والمشروعات الهيكلة المذكورة آنفا.

وستوزع الحملة البرنامج المختصر ورقيا بين القواعد الشعبية والمناضلين الداعمين والمناصرين للمرشح، فيما توزيع نسخة رقمية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات التراسل الفورية.

يذكر أن البرنامج الانتخابي للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني صدر في وقت مبكر من الحملة الانتخابية الجارية، وتضمن خمس روافع أساسية؛ تتعلق الأولى بدولة القانون قوية، ذات الحكامة عصرية، و*الثانية* باقتصاد قوي الأداء، مستدام بيئيا،

وسائر على طريق الصعود.

أما الثالثة فهي رافعة التنمية كرأس المال البشري، وخاصة الشباب، واختصت الرافعة الرابعة بالاندماج الاجتماعي كضمانة للتلاحم والوحدة، فيما كانت الخامسة عن الدولة الآمنة القادرة على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، وعامل مؤثر في استتباب السلم والاستقرار.

ويمكن الاطلاع على النسخة المختصرة عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3KQzSoh