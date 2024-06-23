قال المترشح للانتخابات الرئاسية، اتوما انتوان سليمان سومارى، إن مشروعه الانتخابي يحمل الأمل بدل التخويف من المستقبل.

وأضاف في مهرجان انتخابي بمدينة العيون، أن الحكومة تعهدت بإصلاح التعليم وتحسين ظروف المعلمين ولم تفعل، بل قمعت المعلمين حينما نظموا إضرابا قبل شهرين بدل تسوية مطالبهم، على حد تعبيره.

وتابع: ”الحكومة تعهدت منذ سنوات ببناء حي جامعي سعته 600 غرفة لصالح طلاب جامعة العلوم الإسلامية بالعيون ولم تفعل“.

أشار سوماري إلى أن التعليم كان جيدا إبان الاستقلال وما بعده رغم شح الموارد وقلة البنى التحتية المدرسية، وكان المعلم محترما ومقدرا.

وتعهد المترشح سومارى، في حال فوزه بإعادة الأمل للشعب بالشروع في الإصلاح، مشدا على أن ”تعهداته لن تكون كذبا لأنه طبيب والطبيب لا يكذب على مرضاه“.