تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، محمد ولد الشيخ الغزواني، بمضاعفة الاستثمارات المخصصة للولاية وتوجيهها بصفة خاصة لمجالات التنمية الحيوانية والزراعة والسياحة، مع إعطاء اهتمام خاص للشباب تكوينيا وتعليميا وإدماجا وإشراكا.

وقال في خطاب خلال مهرجان انتخابي في مدينة تجكجه، عاصمة ولاية تكانت، إن حصيلة الإنجازات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية كانت جيدة، رغم ما صاحب هذه الفترة من إكراهات متعددة وأزمات إقليمية ودولية.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت خلال المأمورية الماضية سياسة تنموية هادفة مكنت من صمود الاقتصاد الوطني والتحكم في التوازنات العامة، مع اعتماد دبلوماسية نشطة عززت علاقات البلاد مع جميع دول العالم وخاصة دول الجوار، وجعلتها تتمتع بحضور قوي في المحافل الدولية.

وقال إنه سيركز خلال المأمورية المقبلة على بناء دولة قوية وعادلة ومزدهرة، دولة قانون ومواطنة، تكون فيها الإدارة فاعلة وفي خدمة المواطن، وجيشها قويا ومحترفا، وستعطى الأولوية فيها لتعليم وتشغيل الشباب.

وأكد أنه سيقوم بإصلاحات قوية لخلق الظروف اللازمة لتمكين الشباب وتعزيز دوره في مختلف المجالات التنموية من خلال خلق فرص العمل، وإطلاق ثورة زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المواد الأساسية، وتعبئة كل الجهود للاستفادة من الثروة الحيوانية، وتحسين ظروف العمال.