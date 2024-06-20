اتخذت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” جملة من الاجراءات لتحسين ظروف نقل الركاب وبضائعهم عبر القطار المنجمي، بين مختلف المدن والتجمعات الواقعة على السكة الحديدية.

ووأفاد مراسل صحراء ميديا في ازويرات أن الشركة قررت التنازل عن مجال نقل الركاب والبضائع والسيارات لصالح الشركة المتفرعة عنها الشركة الموريتانية للخدمات والسياحة “سوماسرت”، في إطار استراتيجيتها للنهوض والتطوير.

ورافق هذا التنازال، سلسلة من الاجراءات التي مولتها الشركة الأم وتنفذها الشركة المتفرعة تشمل:

تشييد محطة مكتملة للركاب في ملتقى السكك الحديدية قرب افديرك، تتكون من قاعة للإنتظار ومكاتب إدارية ومكتب لعناصر الأمن وبيت للحارس ومصلى، ومتجر ومقهى ومرافق صحية، وترميم وإعادة تأهيل محطة الركاب في انواذيبو عند الكيلومتر 21 :

وتعاقدت شركة سوماسرت مع شركة وطنية من أجل ترميم وإعادة تأهيل محطة الكيلومتر 21 في انواذيبو، وتزويدها بالمقاعد الضرورية والماء والكهرباء، وقد بدأت الأشغال فعليا لتحقيق هذا الهدف.

وتشمل الإجراءات ترميم المكاتب المكلفة بتنظيم نقل البضائع والأشخاص في منطقة “شاكال” بمدينة انواذيبو، حتى تلعب دورها المنوط بها، وكلفت شركة وطنية بتنفيذ هذا الجزء من سلسلة الإصلاحات المرتبطة بالمجال من طرف سوماسيرت.

واستجلبت الشركة 4 عربات لنقل المسافرين، وقررت ترميم عربات القطار الـ4 التي تتوفر عليها “سنيم”، بحيث ستخضع كل واحدة منها لترميم بشكل دوري، يضمن تزويدها بالماء والكهرباء، فضلا عن تجهيز غرفها بأبواب مناسبة تمكن المسافرين من غلق الباب عليهم عند الضرورة، وتجهيزها بقطع اسفنجية لراحة الراكب، وسد كل المنافذ التي يمكن أن يتسرب منها الغبار طيلة الرحلة، وتزويدها بنوافذ مناسبة ووسائل الأمان الضرورية، فضلا عن ترقيم غرفها ومنع الزيادة في عدد المسافرين، وتوفير المرافق الصحية اللازمة للركاب.

وبدأت شركة سوماسرت تدريب عمالها ليكون بمقدورهم في فترة لا تتجاوز 3 أشهر تولي هذه المهمة بأنفسهم كآخر مرحلة في عملية الانتقال التي جاءت بعد دراسة من طرف شركة سنيم.