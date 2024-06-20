توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة العامة للطقس اليوم الخميس وغدا الجمعة، احتمال تساقطات مطرية على أقصى كوركول وكيديماغا والحوضين.

وقالت الهيئة في نشرتها اليومية أن الحالة العامة للطقس ستتميز، بمرور الجبهة المدارية من لبراكنه وجنوب تجكجه وشمال ولاتة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الوضعية ستكون ملائمة لهبوب ضعيف للرياح الموسمية على جنوب البلاد، في حين ستكون الرؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على انشيري وآدرار وتيرس زمور وتكانت والحوضين.

أما حالة الطقس في مدينة نواكشوط، فستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى غربية مع تسرب جيد للرطوبة، فيما سنكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة في عواصم الولايات:

النعمة………………………..30-43°

لعيون……………………… 29-44°

كيفه…………………………29-43°

كيهيدي…………………….27-41°

ألاك………………..……….28-42°

روصو.…………………….24-38°

أطار………………………28-43°

انواذيبو…………………19-28°

تجكجه………..…………29-42°

سيلبابي………….……28-40°

ازويرات……….……….20-38°

أكجوجت……………….29-44°

انواكشوط……………24-32°