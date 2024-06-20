قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية اوتوما انتوان سليمان سومارى، إن مندوبية تآزر فشلت في معالجة مشكل الفقر، معتبرا أن حل هذا المشكل يكمن في اتباع منهج الشريعة الإسلامية بتفعيل فريضة الزكاة وهي الأموال التي تؤخذ من أغنياء المسلمين وتوزع على فقراء البلد وهي كفيلة بحل مشكل الفقر.

جاء ذلك خلال مهرجان انتخابي عقدة المترشح في مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت، في إطار حملته الدعائية الممهدة لاقتراع التاسع والعشرين يونيو.

وانتقد سومارى السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية، معتبرا أنها تعتمد على القروض لتمويل مشاريع كثيرا ما تفشل وتبقى الديون على كاهل الأجيال القادمة.

وأوضح أن ولاية تكانت هي الولاية الوحيدة التي لا تملك حدودا مع أي دولة “فهي واسطة العقد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ففيها مدينة المقاومة ورجال التحرير من المستعمر”.

وجدد دعوته للمترشح محمد ولد الشيخ الغزواني بإجراء مناظرة تلفزيونية لعرض برامجهم الانتخابية أمام الشعب لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.