قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد الأمين المرتجي الوافي، إنه سيعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية مشيرا إلى أن “حوانيت أمل ومساعدات تآزر وغيرها لا يمكن أن تحل مشاكل المواطنين الغذائية بل يجب أن يتم تخفيض المواد الأساسية بشكل تام”، مبينا أن تحقيق ذلك يبدأ بفرض الضرائب على التجار ورجال الأعمال ووضعها في الخزينة العامة للدولة وتسخير ذلك لتخفيض الأسعار على المواطنين.

جاء ذلك في نشاط انتخابي له في مقاطعة سيلبابي، عاصمة ولاية كيدماغا، في إطار حملته الانتخابية الممهدة لاقتراع التاسع والعشرين من يونيو الجاري.