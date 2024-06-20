قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد الأمين المرتجي الوافي، إنه سيعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية مشيرا إلى أن “حوانيت أمل ومساعدات تآزر وغيرها لا يمكن أن تحل مشاكل المواطنين الغذائية بل يجب أن يتم تخفيض المواد الأساسية بشكل تام”، مبينا أن تحقيق ذلك يبدأ بفرض الضرائب على التجار ورجال الأعمال ووضعها في الخزينة العامة للدولة وتسخير ذلك لتخفيض الأسعار على المواطنين.
جاء ذلك في نشاط انتخابي له في مقاطعة سيلبابي، عاصمة ولاية كيدماغا، في إطار حملته الانتخابية الممهدة لاقتراع التاسع والعشرين من يونيو الجاري.
وأضاف أن البلد عاش ردحا من الزمن تحت وطأة الفساد ما منعه من التقدم، معتبرا أن تغيير ذلك يحتاج إلى رؤية واضحة وصرامة في اتخاذ القرارات دون الانصياع للعاطفة والجهة والقبيلة، وامتلاك خلفية مالية لتحقيق ذلك.
وتطرق في خطابه إلى عمل الهيئات الخيرية معتبرا أنه يحتاج إلى الرقابة والتفتيش، لأن بعضها يستغل الفقراء لكسب المال والاستحواذ على الأموال المخصصة للفقراء وأن على الدولة أخذ مسؤولية البحث في مصدر ذلك المال وكيفية إنفاقه، حسب تعبيره.
وشدد على أن ممارسة البعض للسياسة بالطرق المبتذلة كتنابز البعض بالكلام غير اللائق واللعب على خطابات الشرائحية وتهديد الوحدة الوطنية هو أمر خطير وغير مقبول، منبها في هذا الصدد إلى أن موريتانيا دولة تتميز بتعدد الشرائح ولا ينبغي لأي كان التحدث عن شريحة دون أخرى معتبرا ذلك خطا أحمر.