لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم فيما أصيب 46 آخرين بجروح جراء اندلاع حريق هائل في مستودع للذخائر العسكرية في العاصمة التشادية نجامينا، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي.

وقال وزير الصحة التشادي، عبد المجيد عبد الرحيم، في تصريح للصحافة، إن هذه الحصيلة الأولية مرشحة للارتفاع بالنظر للوضع الحرج للمصابين، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

واندلع الحريق في مستودع للذخائر بالمعسكر الاحتياطي الاستراتيجي بنجامينا، ما تسبب بانطلاق مقذوفات من مختلف العيارات وانفجارها في السماء، وفق ما أعلنت السلطات.

وتوجه الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو إلى موقع الحادث للوقوف على حجم الأضرار وتفقد عمليات البحث والإنقاذ.

وكان محمد إدريس ديبي إتنو قد أكد على صفحته على موقع فيسبوك أن الحريق أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن يذكر أرقاما محددة.

وكتب ديبي صفحته على موقع فايسبوك “السلام لأرواح الضحايا والعزاء الصادق للعائلات المكلومة والشفاء العاجل للجرحى”، متعهدا بفتح تحقيق في الحادث.