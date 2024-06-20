أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الخميس أن مقاييس المطر سجلت الليلة البارحة هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الغربي

– تامشكط

كاعت تيدوم ………………….. 30 ملم

لكراير …………………………. 30 ملم

– الطيطان

كلب الخير ……………………. 30 ملم

* كوركول

– مقامه:

دجنكارا ……………………….. 47 ملم

مقامه …………………………. 25 ملم

أنبركو ………………………….. 20 ملم

والي ………………………….. 15 ملم

بيلكا …………………………… 15 ملم

لبودو ………………………….. 13 ملم

أنداو …………………………… 13 ملم

تولل …………………………… 07 ملم

كونبو ………………………….. 02 ملم

سانى …………………………… 01 ملم

أمبود فرع لادم ………………… 22 ملم

آوش كش …………………….. 09 ملم

– كيهيدي”

توكومادي …………………….. 29 ملم

دندي …………………………. 25 ملم

أهل النانه …………………….. 15 ملم

التجمع العطف ………………. 15 ملم

كيهيدي ………………………. 13 ملم

دجيول ……………………….. 12 ملم

تفودى سيفى …………………. 10 ملم

سنتو ………………………….. 04 ملم

* اترارزه

– أبي تلميت

الميسر ………………………… 15 ملم

تنقدج …………………………. 15 ملم

بير البن ………………………… 14 ملم

علب آدرس …………………… 10 ملم

كندلك ……………………….. 05 ملم

أبي تلميت …………………….. 01 ملم

– كرمسين

أحسي الخصلات …………….. 11 ملم

دارا ……………………………. 07 ملم

لبيرد …………………………… 05 ملم

أبالل …………………………… 03 ملم

أمل أسرور …………………….. 02 ملم

الحرمين ……………………….. 02 ملم

* تكانت

– المجريه

لكريع …………………………. 62 ملم

دابر ……………………………. 44 ملم

عين الخشبه ………………….. 32 ملم

* كيدي ماغا

– سيلبابي

حاسي شكار …………………… 12 ملم

أهل يربه ……………………… 09 ملم

أهل صمب ……………………. 07 ملم

جالا …………………………… 06 ملم