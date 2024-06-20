دعا المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام الداه اعبيد، إلى إسقاط القبيلة باعتبارها السبب في الوضع الراهن في البلد.

وقال المترشح في مهرجان انتخابي في مدينة باركيول بولاية لعصابة، إن هنالك ممارسات تقوم بها السلطة للتضييق على المواطنين، وبعض ممارسات من وصفهم ب “سماسرة الدولة”

وأضاف في خطابه أنه «نشأ على قول الحق» لمن وصفهم «بالجبابرة»، وعلى تنفيذ القانون والعمل به.

وانتقد بشدة طريقة تسيير النظام الحالي لموارد الدولة، مبرزاً مكامن الخلل

وأشار إلى مضامين برنامجه الانتخابي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة، وتحسين الحياة الاجتماعية، والاقتصادية للموريتانيين.