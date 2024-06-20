Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 20 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

بيرام يدعو لإسقاط القبيلة ويندد بممارسات “سماسرة الدولة”

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

دعا المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام الداه اعبيد، إلى إسقاط القبيلة باعتبارها السبب في الوضع الراهن في البلد.

وقال المترشح في مهرجان انتخابي في مدينة باركيول بولاية لعصابة، إن هنالك ممارسات تقوم بها السلطة للتضييق على المواطنين، وبعض ممارسات من وصفهم ب “سماسرة الدولة”

وأضاف في خطابه أنه «نشأ على قول الحق» لمن وصفهم «بالجبابرة»، وعلى تنفيذ القانون والعمل به.

وانتقد بشدة طريقة تسيير النظام الحالي لموارد الدولة، مبرزاً مكامن الخلل

وأشار إلى مضامين برنامجه الانتخابي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة، وتحسين الحياة الاجتماعية، والاقتصادية للموريتانيين.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة