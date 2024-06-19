طالب المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية انتوما انتوان سليمان سومارى بمناظرة تلفزيونية مع المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تقديم برامجهم أمام المواطنين.

جاء ذلك في مهرجان انتخابي في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار في إطار حملته الانتخابية استعدادا لاقتراع ال 29 يونيو الجاري.

وقال إنه جاء إلى ولاية آدرار لتقديم برنامجه الانتخابي، ورؤيته حول مشكل البطالة وهجرة الشباب التي أصبحت من أهم المشاكل التي تعيق التنمية في البلد، رغم المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها موريتانيا في مجالات الزراعة والصيد والسياحة.

وأضاف أن حل كل هذه المشاكل يكمن في خلق مشاريع كبيرة باستطاعتها امتصاص البطالة وخلق فرص العمل، مثل إنشاء سكك حديدية تربط بلادنا مع الدول المجاورة، وتفعيل ميناء على اليابسة في الحدود الموريتانية المالية.

وأكد أن الاستثمار في المجال الزراعي سيساهم في امتصاص البطالة حيث توجد مساحات زراعية واسعة تمتد من مدينة سيليبابي إلى انجاكو الذي بامكانه توفير آلاف فرص الشغل للشباب الذي أصبح مهدد بفقدان الأمل واستعمال المخدرات.