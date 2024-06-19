تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية، العيد ولد محمدن، بتعيين النساء في جميع المناصب السيادية في حالة فوزه في الانتخابات، معتبرا أن المرأة هي العامل الأساسي للمجتمع.

جاء ذلك خلال إطلاقه من نواكشوط الحملة الوطنية للنساء، التابعة له.

وقال ولد محمدن إن الصورة الحاضرة في حملة النساء، تمثل مختلف مكونات الشعب الموريتاني، موضحاً أن النساء كُنّ حاضرات خلال النضال في موريتانيا منذ نشأتها

وأضاف أن الحواجز التي هم البعض أن يضعها من أجل فك الوحدة الوطنية، جعلت تحالف قوى الإنقاذ يعمل على محاربتها والتركيز على الوحدة الوطنية