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بعد رمي الجمرات.. الحجاج الموريتانيون يتأهبون لمغادرة مشعر منى

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

يغادر الحجاج الموريتانيون عند غروب شمس اليوم، ثالث أيام التشريق، مشعر منى متوجهين إلى مكة المكرمة للقيام بطواف الوداع، في حين تمكن المتعجلون منهم من مغادرة منى مساء أمس قبل غروب الشمس.

وكان الحجاج الموريتانيون قد رموا جمرة العقبة في يوم النحر، بعد المرور بمشعر مزدلفة قادمين من عرفات الركن الأعظم، حيث حطوا الرحال وصلوا المغرب والعشاء بمزدلفة قبل أن يجمعوا الحصى.

ويبدأ الحجاج الموريتانيين مساء الجمعة المقبل في التوجه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استعدادا للعودة إلى الوطن بعد رحلة إيمانية مكنتهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

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موري نت
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