قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري إن عودة المنمين بمواشيهم من مالي نتيجة للوضع الأمني شكل ضغطا كبيرا مما حدى بالحكومة إلى مضاعفة حصة آمرج من الأعلاف.

جاء ذلك في تصريح للمفوضة خلال الزيارة التى قام بها وفد حكومي لمخازن الأعلاف بآمرج ضم وزير التنمية الحيوانيّة أحمديت ولد الشين، والسلطات الإدارية.

وأوضحت مفوضة الأمن الغذائي، أن مقاطعة آمورج مثل بقية مقاطعات الوطن، استفادت من برنامج دعم الثروة الحيوانية، حيث تم حتى الآن منذ انطلاقة عملية توفير الأعلاف فيها خلال موسم الصيف الحالي، بيع أكثر من 2000 طن من الأعلاف بسعر مدعوم للمنمين.

وأشارت إلى أن الظروف الخاصة في الجارة مالي، فرضت على المنمين العودة بمواشيهم وبأعداد كبيرة، وهو ما شكل ضغطا على المنمين في المقاطعة، وعلى هذا الأساس قررت الحكومة، زيادة الحصة المخصصة للمقاطعة في إطار هذا البرنامج، لتراعي التطورات الحاصلة في هذا الإطار، ولتتوفر الأعلاف لجميع المنمين في ظروف مناسبة.

واطلع الوفد الحكومي على مخزون الأعلاف الموجه لدعم الثروة الحيوانية، كما عقد اجتماعا بالسلطات الإدارية والمنمين والمنتخبين في المقاطعة، خصص لطمأنتهم على وضعية مخزون الأعلاف في المقاطعة، وإرادة الحكومة الجازمة بتوفير الأعلاف بسعر مدعوم.