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الأربعاء, 19 يونيو
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Mauritel

مامادو بوكار: البلاد في وضع صعب يتسم بالتمييز والفساد

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قال المرشح للانتخابات الرئاسية مامادو بوكار با، إن البلاد تواجه وضعاً صعباً، ويتسم بالعديد من التحديات مثل التمييز وسوء الحكم والفساد

جاء ذلك خلال اجتماعات انتخابية عقدها المرشح مع الجمعيات الشبابية والنسائية في مقاطعة امبود

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتضمن أولويات مثل تحسين الظروف المعيشة للمواطنين، وتوطيد السلم والعيش المشترك، وضمان الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، وتعزيز وتحقيق الانصاف في توزيع الأراضي،

وعبر خلال الاجتماعات، عن ارتياحه لمستوى التعبئة لدى شباب ونساء المقاطعة، مشيداً بنشاطهم من أجل القضايا العادلة.

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موري نت
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