أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأربعاء أن مقاييس المطر سجلت خلال الــ 24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي

تمبدغه 10 ملم

شرم الشيخ 05 ملم

الحوض الغربي

أطويل

تكوديت 60 ملم

لعيون

أدويرار 08 ملم

تامشكط

لعزيله 35 ملم

المبروك 33 ملم

تامشكط 23 ملم

كوبني

صدر بيظه 15 ملم

لعصابه

باركيول

لعويسي.. 07 ملم

باركيول. 02 ملم

بومديد

لفطح 10 ملم

بومديد. 03 ملم

كيفه

نواملين .36 ملم

الكندره 25 ملم

تيسان…23 ملم

القنزاره.. 20 ملم

الصبار 16 ملم

الميساح ….15 ملم

صافا أندجاي.. 09 ملم

آقورط….. 03 ملم

كنكوصه

أوذن لفرص… 30 ملم

كورنكل ول المعلوم…….. 29 ملم

طفرت آكريديد….. 21 ملم

دفعه أهل سيدي… 20 ملم

لكليبيه……….. 17 ملم

أهل بكه……….. 15 ملم

أولاد الامين……….. 13 ملم

أولاد حمه.. 12 ملم

كنكوصه. 10 ملم

هامد… 10 ملم

دفعت أهل ثلول.. 08 ملم

كرو

كامور …..35 ملم

الغايره……….. 30 ملم

كرو. 16 ملم

بامير………… 06 ملم

كوركول

امبود

كوب أهل جعفر……. 30 ملم

لمبيديع ……26 ملم

ركنه…… 23 ملم

امبود ……19 ملم

لمسيكم 15 ملم

دجيبابه………. 15 ملم

فم لكليته……12 ملم

لمطاوله…… 11 ملم

تنترامه……… 11 ملم

ضام ميت……… 10 ملم

سد فم لكليته….10 ملم

العداله…… 07 ملم

لكصيبه

اجريكايه………. 40 ملم

ارويبينه…… 35 ملم

ول الرامي…… 22 ملم

بت شنكل…… 15 ملم

لكصيبه…… 12 ملم

لوريمه …….10 ملم

مونكل

أسويدارا………. 25 ملم

مونكل……… 15 ملم

اتويميرت…12 ملم

جاطل لكصر ……….12 ملم

آزكيلم ………07 ملم

كيهيدي

توكومادي …….29 ملم

كيهيدي… 07 ملم

نيرو والو ……01 ملم

لبراكنه

ألاك

اطويله …..50 ملم

شكار ……..26 ملم

لمدن …..14 ملم

آقشوركيت…….. 07 ملم

مكطع لحجار

ليردي…… 40 ملم

صنكرافه…… 35 ملم

مكطع لحجار…… 22 ملم

أفكيرين……… 20 ملم

آكميميم… 20 ملم

واد آمور……… 20 ملم

دجونابه………… 16 ملم

مال الواسطه……… 20 ملم

مال……. 07 ملم

امبان لبغدد…… 35 ملم

ليوه……… 33 ملم

وينديك ……25 ملم

بوشامه ……25 ملم

أمبان ……17 ملم

سابو سيرى… 15 ملم

دباي الحجاج ………..15 ملم

أنابينى 12 ملم

باقادينغ ……..09 ملم

لأبييديع …….04 ملم

بتو ……….03 ملم

بابابى

الفرع. 60 ملم

أنوار …..60 ملم

السعاده ……………………………..51 ملم

النتكه ……………………………..45 ملم

الملزم…………………………….. 42 ملم

بلاوه ……………………………..40 ملم

سنا بوسوبه…………………………….. 25 ملم

وتشي…………………………….. 18 ملم

بابابى ……………………………..10 ملم

الترارزه

واد الناقه

أم القرى ……………………………..17 ملم

ربينة أولاد يحي…………………………….. 15 ملم

دمان ……………………………..12 ملم

واد الناقه ……………………………..10 ملم

اركيز الميمون…………………………….. 10 ملم

اركيز…………………………….. 02 ملم

أجوير تنحمد…………………………….. 02 ملم

كرمسين

كرمسين…………………………….. 10 ملم

آدرار

أطار

شوم…………………………….. 2.5 ملم

تكانت

المجريه

لتفتار…………………………….. 45 ملم

المجريه…………………………….. 40 ملم

المشرع ……………………………..40 ملم

السياسه…………………………….. 40 ملم

انبيكه…………………………….. 35 ملم

أشرم ……………………………..35 ملم

تجكجه

تتملل…………………………….. 15 ملم

القديه…………………………….. 05 ملم

المكسم أبوبكر بن عامر…………… 03 ملم

تيشيت لخشب………………………… 10 ملم

تيشيت ……………………………..01 ملم

كيدي ماغا

غابو

أهل بولحيه ……………………………..05 ملم

الكتان…………………………….. 05 ملم

سابوسيرى ……………………………..04 ملم

أزنيكي العربي…………………………… 02 ملم

سيليبابي

تنل دجبايه ……………………………..28 ملم

آرتما…………………………….. 27 ملم

عويشه…………………………….. 22 ملم

تاشوط ……………………………..15 ملم

واعرت أهل لكحل…………………………….. 15 ملم

واعرت أهل احميميد…………………………….. 15 ملم

سيليبابي ……………………………..05 ملم

ومبو

آكوانيت…………………………….. 28 ملم

طبال 4…………………………….. 07 ملم

النخيله 1 ……………………………..06 ملم

عر ……………………………..05 ملم

ولد ينجه

دافور…………………………….. 26 ملم

امبيديع أساقه…………………………….. 25 ملم

لحرج جام جام…………………………….. 20 ملم

لعوينات ……………………………..18 ملم

كرفافه…………………………….. 15 ملم

لكليبيه…………………………….. 15 ملم

بنعمان ……………………………..15 ملم

ول ينج ……………………………..13 ملم

ويد أجريد…………………………….. 12 ملم

آكوانيت…………………………….. 11 ملم

لحرج…………………………….. 4.5 ملم

لعبلي…………………………….. 03 ملم

انواكشوط الغربية

لكصر

لكصر ……………………………..07 ملم

تفرغ الزينه

تفرغ الزينه ……………………………..07 ملم

السبخه

السبخه…………………………….. 04 ملم

انواكشوط الشمالية

دار النعيم

دار النعيم…………………………….. 12 ملم

تيارت

تيارت …….10 ملم

توجنين

توجنين……… 03 ملم

انواكشوط الجنوبية

الميناء

الميناء. 0.5 ملم