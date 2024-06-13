انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال يوم تدريبي منظم من طرف منتدى 24_29، تحت عنوان: “كيف تدير حملة انتخابية ناجحة في مواقع التواصل الاجتماعي”

رئيس منتدى 24-29 محمد الأمين ولد الفاظل قال في كلمة بالمناسبة إنه من المهم ضبط ما يقال وما يكتب في الحملة الانتخابية، ومن المهم على العاملين في الحملات التقيد باحترام المنافسين.

وأوضح ولد الفاظل أنه من الضروري ان تكون المنافسة منافسة برامج ومشاريع وطنية لا منافسة أشخاص.

وأضاف أن هذا النشاط اليوم هو نشاط تحضيري للحملة الانتخابية، ويتكون من شقين شق يستعرض فيه بيان تأسيس المنتدى، والشق الآخر هو تكوين للمشاركين في اليوم التدريبي.

عضو المنتدى مريم عاشور صمب استعرضت في كلمتها البيان التأسيسي للمنتدى، ودوافع إنشائه.

وقالت إن من بين مرتكزات عمل المنتدى متابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وتسويق ما سيتم إنجازه بأسلوب يتمتع بالمصداقية.

ويتضمن عمل المنتدى كذلك رصد ما قد يقع من تقصير أو بطء في تنفيذ البرنامج، ولفت انتباه رئيس الجمهورية وحكومته إلى ذلك التقصير والبطء دون أي تهويل أو مبالغة.

وبعيد استعراض البيان دخل المشاركون في دورة تكوينية ترتكز حول “مهارات التواصل في الحملات الانتخابية”، وكيفية تطبيق هذه المهارات خلال الحملة الانتخابية.

للتذكير فإن المنتدى يضم شخصيات سياسية ونقابية ونشطاء في المجتمع المدني.