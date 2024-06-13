قرر المكتب التنفيذي لحزب التحالف الشعبي التقدمي، اليوم الخميس، دعم الرئيس المنتهية ولايته والمرشح محمد ولد الشيخ في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ29 يونيو الجاري .

وأوضح الحزب في بيان، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة متأنية للأوضاع السياسية في البلد، و « المخاطر الأمنية في شبه المنطقة التي تتهددها »، وفق تعبيره.

وقال المكتب التنفيذي للحزب، إنه يأمل في أن تكون المأمورية الثانية تعزيزا للمسار الديموقراطي، والحفاظ على الوحدة الوطنية، ومحاربة كافة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية علاوة على تطوير الحكامة السياسية والانتخابية.

ودعا المكتب التنفيذي للحزب، كافة مناضلي الحزب ومناصريه للتصويت للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية القادمة.