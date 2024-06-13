أشرف الفريق عبد الله ولد احمد عيشه قائد اركان الدرك الوطني مصحوبا بقادة المكاتب والمديريات لهيئة الدرك اليوم الخميس على حفل اختتام السنة الدراسية 2023-2024 لروضة أطفال الدرك الوطني (اولوا العلم) التابعة لصندوق الدركي.

افتتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها أحد البراعم الصغار ليتم بعدها مباشرة عزف النشيد الوطني وكلمة ترحيبية لمديرة الروضة المساعد عيشة منت سيدي محمد أعربت من خلالها عن تشكراتها لما تقدمه قيادة الدرك الوطني من دعم مادي ومعنوي لهذه الروضة.

بعد ذلك وباسم الفريق قائد اركان الدرك الوطني القى العقيد محمد يبرأ ولد ختى قائد المكتب الأول كلمة هنأ من خلالها الأطفال وذويهم على ما بذلوا من جهود جبارة ساهمت لا شك في حصد هذه النتائج القيمة، كما عبر عن شكر قيادة الدرك الوطني لطاقم الروضة على الجهود المتميزة والنتيجة الإيجابية التي تم الحصول عليها.

وقبل نهاية الحفل شاهد الجميع وبحضور قائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد احمد عيشه عروضا شيقة قدمها البراعم تخللتها فقرات غنائية وتمثيلية أظهرت مواهب وابداعات هؤلاء الصغار

وفي نهاية الحفل كرم الفريق قائد أركان الدرك الوطني الأطفال المتميزين وسط تصفيق حار من لدن الحضور في لوحة اظهرت تقدير الجميع لجهودهم خلال السنة الدراسية المنصرمة.