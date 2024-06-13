دعا المندوب الدائم لموريتانيا لدى الجامعة العربية، الحسين سيدي عبد الله الديه، إلى ضرورة إيجاد مظلة جامعة أو آلية تنسق عمل كافة المنابر والمبادرات، وتعمل على رعاية مؤتمر حوار سياسي سوداني.

وعبر استعداد موريتانيا لاستضافة إحدى جلسات المؤتمر، والقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في عودة الأمن والسلم للسودان.

جاء ذلك أعمال الاجتماع التشاوري حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام لصالح السودان، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وطالب ولد الديه المشاركين في الاجتماع، إلى العمل الجاد للوصول إلى حلول تعيد السلام والأمن والاستقرار للسودان، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بتنسيق الجهود وتعبئة الموارد الضرورية لتوفير الدعم الإنساني الطارئ والمساعدات الطبية والغذائية.

وتضمن البيان الختامي للاجتماع الدعوة إلى هدنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة، والتهدئة الفورية، بدعم من آليات الوساطة المحلية، وتوفير ممر آمن للمدنيين المعرضين لخطر جسيم، وإيصال المساعدة الإنسانية الحيوية إلى جميع الأشخاص المحتاجين.

كما رحب البيان بالجهود المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية الشهر الجاري لإطلاق حوار وطني سوداني باعتباره مساهمة مهمة في تعزيز التوافق بين القوى السياسية المختلفة، يسمح بتهدئة الأزمة وتقريب وجهات النظر.