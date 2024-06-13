قالت الحكومة الموريتانية، إن تنظيم الانتخابات ليس من مهام الحكومة، مشيرة إلى أنها تعتبر عونا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

جاء ذلك على لسان وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد عالي ولد سيدي محمد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء.

وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في آواخر شهر يونيو الجاري، ليل الخميس/الجمعة.

ويترشحُ لهذه الاستحقاقات الرئاسية سبعة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، و حمادي سيدي المختار، وأوتوما سوماري، با مامادو بوكاري، العيد محمدن مبارك،و بيرام الداه اعبيدي.