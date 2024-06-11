أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للأطباء المقيمين، الدخول في إضراب عن الطعام، لحث الجهات المعنية على تلبية مطالبهم التي رفعوها في وقت سابق.

وقال رئيس نقابة الأطباء المقيمين يجيى طالب دحمان في تصريح لقناة “صحراء24″، إن الإضراب يأتي احتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم، مؤكدا عدم تراجعهم عن الإضراب حتى تتحقق هذه المطالب.

وأضاف أن الأطباء لم يلاحظوا أي جدية من وزارة الصحة في التعاطي مع ملفهم، مشيرا إلى أنهم سيتخدون خطوات تصعيدية جديدة في حال لم تتجاوب الوزارة مع مطالبهم التي وصفها بـ”المشروعة”.

وياتي إضراب الأطباء عن الطعام، بعد أسبوع من اعصام مفتوح داخل مباني وزارة الصحة، سبقته وقفات اجتجاجية في أمام القصر الرئاسي، وتوقف جزئي عن العمل خلال شهر إبريل، وإضراب شامل عن العمل خلال شهر مايو.