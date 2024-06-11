بدأت السنغال إنتاج النفط في أول منصة بحرية في تابعة لها، في حقل “سانغومار”، قبالة العاصمة دكار، حسبما أعلنت شركة “وودسايد إنرجي” الأسترالية المشغلة، اليوم الثلاثاء، لينضم هذا البلد إلى نادي الدول المنتجة للنفط الخام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميغ أونيل: “هذا يوم تاريخي للسنغال ولوودسايد”، معتبرا استخراج النفط من حقل سانغومار “محطة مهمة”. وتقع المنصة العائمة على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة الشاطئ، وتبلغ طاقتها التخزينية 1,3 مليون برميل، وفق الشركة المشغلة.

يهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا. ويحتوي الحقل أيضا على الغاز الطبيعي.

وتبلغ حصة “وودسايد” في مشروع المياه العميقة 82 بالمائة، فيما تمتلك شركة “بيتروسن” السنغالية البقية.

وتشترك السنغال مع موريتانيا في مشروع “آحميم” السلحفاة الكبير، للغاز الطبيعي المسال، وقد يبدأ الإنتاج فيه في الربع الثالث، وتديره شركة الطاقة البريطانية بريتيش بتروليوم “بي بي”.