أطلقت قناة صحراء 24 الإخبارية، التابعة لمؤسسة صحراء ميديا، ليل الاثنين/الثلاثاء، بشكل رسمي بثها عبر القمر الصناعي عرب سات.

حضر حفل التدشين وزير الشؤون الإسلامية وزير الثقافة وكالة، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا”، ومدير شركة البث الإذاعي والتلفزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاع الثقافة وبعض الإعلاميين ورجال الأعمال.

وقدم المدير التنفيذي لشبكة صحراء ميديا، عبد الله ولد محمدي، شروحا للوفود المشاركة في حفل التدشين، حول طبيعة عمل القناة، والإمكانيات التي سخرت لطواقمها من أجل العمل في الظروف المناسبة فنيا ومهنيا.

وأدى الضيوف جولة في مقر مؤسسة صحراء ميديا، شملت قاعة التحرير، ومختلف الاستديوهات والغرف الفنية المخصصة لقناة صحراء 24.