أطلقت جهة نواكشوط، ليل الأربعاء/الخميس، أسبوعًا وطنيًا للاحتفاء بالدراعة الموريتانية، هو الأول من نوعه في البلد.

وافتتحت النسخة الأولى من الأسبوع الوطني للدراعة من طرف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد سيد أحمد أج.

وجاءت هذه النسخة تحت شعار “دراعتنا تجمعنا”، وتستمر ليومين بهدف التعريف بزي مشترك بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني.

كما يسعى النشاط حسب القائمين عليه إلى “تأصيل البعد الثقافي المشترك الحضاري لزي الدراعة في منطقة شمال إفريقيا، فضلا عن تشجيع الصناعات المحلية”.

وقالت رئيسة جهة نواكشوط فاطمة بنت عبد المالك، إن اختيار الدراعة موضوعا لهذا الأسبوع الثقافي يحمل عدة دلالات، إذ يعكس هذا الزي الذوق العام الشعبي والتلاقح الثقافي على المستويين المحلي وشبه المنطقة الإفريقية ككل”.

وأضافت بنت عبد المالك أن “الاختلاف الملاحظ في شكل التطريز، والخياطة، وطريقة اللبس، يتماهى مع تنوع ثقافاتنا وتعدد وثراء روافدها”.

وقالت رئيسة الأسبوع الوطني للدراعة السالمة بنت الشيخ الولي، إن تنظيم هذا الأسبوع يأتي تلبية لنداء “جول” التاريخي، الذي أطلقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف تعزيز الوحدة الوطنية.

وأضافت بنت الشيخ الولي أن “أسبوع الدراعة سيكون لحظة ثقافية وملتقى مشتركا يعزز الوحدة الوطنية”.