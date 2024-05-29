أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، طرد بعض قيادييه، متهماً إياهم بالإمعان في خرق نصوص الحزب، وتحدي قراراته، وعرقلة سير عمله بواسطة العنف، وعدم الانضباط داخل هيئاته.

ويشمل القرار الذي وقعه رئيس الحزب (المختار ولد الشيخ، النانة بنت شيخنا، مريم بنت بلال، مريم مولود، محمد عبد الله اتفاغه، الشيخ سيد أحمد ولد حيده، الشيخ ولد محمدو سالم، عبد الله ولد محمد زيني، سليمان ولد محمد فال، حم ولد بيه، محمد الأمين الواعر، محمد عالي ولد المهدي، محمد سالم ولد عبد السلام (الشاشي)، محمدن ولد البساتي).

وجاء القرار غداة إعلان المكتب التنفيذي للحزب دعم المرشح للرئاسيات العيد ولد محمذن، بينما أعلن رئيس الحزب أحمد ولد داداه قبل أسابيع دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويشهد الحزب منذ أشهر خلافات حادة أدت إلى انقسامه إلى جناحين، يتهم كل منهما الآخر بمخالفة القانون.